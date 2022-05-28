Все голы и видеообзор полуфинального матча Финляндия — США на чемпионате мира — 2022

Сегодня, 28 мая, в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился первый полуфинальный матч, в котором хозяйка турнира Финляндия принимала сборную США. Встреча завершилась победой финнов со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).



На второй минуте сборная США вышла вперёд благодаря голу Нейта Шмидта с передач Эндрю Пика и Ти Джей Тайнэна, однако на 17-й Миро Хейсканен сравнял счёт после паса Харри Песонена.



На 25-й минуте финны реализовали большинство – Сакари Маннинен отличился после передач Микко Лехтонена и Теэму Хартикайнена, но менее чем через три минуты Шон Фаррелл забил второй гол США. Ему ассистировали Бен Майерс и Сет Джонс. На 30-й минуте Сами Ватанен вновь вывел Финляндию вперёд после передач Песонена и Хейсканена, а на 46-й Йоэль Армиа увеличил преимущество хозяев турнира, отличившись после передач Хейсканена и Ватанена.



На 58-й минуте американцы отыграли одну шайбу: забил Адам Годетт, а его ассистентами выступили Мэтт Болди и Ти Джей Тайнэн.

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