Финляндия готовится к победе на ЧМ-2022. В столице огородят статую на площади для гуляний

После выхода сборной Финляндии в финал чемпионата мира по хоккею в Хельсинки готовятся защитить статую Хависа Аманды и фонтан, которые расположены на площади, где обычно проводятся гуляния после побед финских спортсменов. Об этом сообщает Iltalehti.
Вокруг статуи с фонтанами поставят ограждения, а также на месте во время и после матча будут дежурить охранники, чтобы защитить памятник от взбираний на него.
Сегодня, 28 мая, в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился первый полуфинальный матч, в котором хозяйка турнира Финляндия принимала сборную США. Встреча завершилась победой финнов со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Таким образом, Финляндия вышла в финал турнира.
Отметим, что для финнов этот финал станет третьим подряд на чемпионатах мира. Ранее они стали чемпионами в 2019 году, в 2020-м чемпионат мира не состоялся, а в 2021 году они уступили канадцам в матче за золотые медали.
В составе США в этой встрече отличились Нейт Шмидт, Шон Фаррелл и Адам Годетт. У Финляндии забили Миро Хейсканен, Сакари Маннинен, Сами Ватанен и Йоэль Армиа.
Напомним, во втором полуфинале, который состоится сегодня в 18:20 мск, сыграют сборные Канады и Чехии.
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