Гранлунд — о выходе в финал: это то, о чём ты мечтаешь

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира – 2022.

«Это то, о чём ты мечтаешь. Опять же, есть шанс выиграть главную награду.



Все ребята хорошо играли весь турнир. Это не первая такая игра. Довольно скоро мы начнём забывать об этой игре, но тем не менее на мгновение наслаждаемся победой.



Финал? Наверное, будет эмоциональный и классный матч, но я ничего не загадываю. Мы проводим тщательную подготовку», – цитирует Гранлунда Yle.fi.

Отметим, что для финнов этот финал станет третьим подряд на чемпионатах мира. Ранее они стали чемпионами в 2019 году, в 2020-м чемпионат мира не состоялся, а в 2021 году они уступили канадцам в матче за золотые медали.



В полуфинальном матче в составе США в этой встрече отличились Нейт Шмидт, Шон Фаррелл и Адам Годетт. У Финляндии забили Миро Хейсканен, Сакари Маннинен, Сами Ватанен и Йоэль Армиа.