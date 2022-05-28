Гранлунд: вся страна болеет за нас. Мы пытаемся выжать из этого всю энергию

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд прокомментировал выход в финал домашнего чемпионата мира по хоккею.

«Вся страна болеет за нас. Мы просто пытаемся выжать из этого всю энергию, которую можем. Завтра должно быть весело, но мы должны подготовиться. Сейчас немного насладимся этим и будем готовиться к следующему матчу», – цитирует Гранлунда официальный сайт Международной федерации хоккея.



Напомним, финны одержали волевую победу над сборной США в полуфинальном матче. Соперника по финалу хозяева турнира узнают по итогам матча Канады и Чехии, который проходит в эти минуты.



Отметим, что для финнов этот финал станет третьим подряд на чемпионатах мира. Ранее они стали чемпионами в 2019 году, в 2020-м чемпионат мира не состоялся, а в 2021 году они уступили канадцам в матче за золотые медали.