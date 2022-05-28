Капитан сборной Финляндии прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира

Капитан сборной Финляндии Валттери Фильппула прокомментировал выход финнов в финал домашнего чемпионата мира по хоккею.

«Они забили первый гол, но после этого, я думаю, мы неплохо поработали до конца игры. У них много мастерства, много скорости. В какой-то момент мы знали, что они собираются провести какое-то время в нашей зоне, что они и сделали, и Юхо Олкинуора хорошо сыграл в сетке, что всегда очень помогает», – цитирует Фильппулу официальный сайт Международной федерации хоккея.



Напомним, финны одержали волевую победу над сборной США в полуфинальном матче. Соперника по финалу хозяева турнира узнают по итогам матча Канады и Чехии, который проходит в эти минуты.

Напомним, Финляндия принимает участие в последних трёх финалах чемпионата мира по хоккею.