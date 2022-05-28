Канада забила Чехии два гола за 81 секунду, чехи взяли тайм-аут после второго гола

В эти минуты в Тампере на «Нокиа-Арене» проходит второй полуфинальный матч, в котором встречаются сборные Канады и Чехии. На момент написания новости идёт 30-я минута, канадцы ведут в счёте 3:1 (1:1, 2:0). По ходу периода сборная Канады забросила две шайбы с разницей в 81 секунду. Сразу после последнего гола чехи взяли тайм-аут.
На 28-й минуте Адам Лаури реализовал большинство канадской команды с передач Кента Джонсона и Тома Шабо. Отметим, что на реализацию большинства канадцы потратили 16 секунд – это первое удаление Чехии в матче. На 29-й минуте Кент Джонсон забросил ещё одну шайбу Канады, которая стала третьей для «кленовых» в этом матче. Ему ассистировал Доусон Мерсер.
Ранее на восьмой минуте Давид Крейчи открыл счёт в матче, забив с передач Романа Червенки и Филипа Гронека. Отметим, что эта шайба была заброшена в большинстве – на пятой минуте матча двойной малый штраф получил канадский защитник Зак Уайтклауд.На 20-й Дилан Козенс после паса Пьер-Люка Дюбуа сравнял счёт.
Ранее в финал вышла хозяйка турнира сборная Финляндии, одержавшая волевую победу над США со счётом 4:3.
Напомним, канадцы являются действующими чемпионами турнира. В финале ЧМ-2021 они обыграли как раз сборную Финляндии.
Финальный матч состоится завтра, 29 мая, в 20:20 мск.
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