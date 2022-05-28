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Сборная Канады одержала крупную победу над Чехией и вышла в финал ЧМ-2022

Сборная Канады одержала крупную победу над Чехией и вышла в финал ЧМ-2022
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Только что в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

На 8-й минуте Давид Крейчи открыл счёт в матче, забив с передач Романа Червенки и Филипа Гронека. Отметим, что эта шайба была заброшена в большинстве – на пятой минуте матча двойной малый штраф получил канадский защитник Зак Уайтклауд. На 20-й Дилан Козенс после паса Пьер-Люка Дюбуа сравнял счёт.

На 28-й минуте Адам Лаури реализовал большинство канадской команды с передач Кента Джонсона и Тома Шабо. Отметим, что на реализацию большинства канадцы потратили 16 секунд – это первое удаление Чехии в матче. На 29-й минуте Кент Джонсон забросил ещё одну шайбу Канады, которая стала третьей для «кленовых» в этом матче. Ему ассистировал Доусон Мерсер. На 32-й минуте Мэтью Барзал реализовал ещё одно большинство канадцев, полученное 20 секундами ранее. Он забил с передач Дилана Козенса и Дрейка Батерсона.

На 44-й минуте Коул Силлинджер увеличил преимущество канадцев, забив после паса Джоша Андерсона, на 52-й Козенс оформил дубль с передач Батерсона и Уайтклауда.

ЧМ-2022. 1/2 финала
28 мая 2022, суббота. 18:20 МСК
Канада
Окончен
6 : 1
Чехия
0:1 Крейчи (Червенка, Гронек) – 07:07 (5x4)   1:1 Козенс (Дюбуа) – 19:27 (5x5)   2:1 Лаури (Джонсон, Шабо) – 27:33 (5x4)   3:1 Джонсон (Мерсер) – 28:54 (5x5)   4:1 Барзал (Козенс, Батерсон) – 31:52 (5x4)   5:1 Силлинджер (Андерсон) – 43:56 (5x5)   6:1 Козенс (Батерсон, Уайтклауд) – 52:50 (5x5)
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