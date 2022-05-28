Сборные Финляндии и Канады сыграют в финале чемпионата мира — 2022

Только что в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определился второй финалист чемпионата мира по хоккею – 2022. В этом матче встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Ранее, в первом полуфинале, сборная Финляндии одержала волевую победу над США и вышла в финал домашнего турнира. Таким образом, в матче за золотые медали сыграют Финляндия и Канада.

Эта встреча состоится также в Тампере на «Нокиа-Арене» 29 мая.

По ходу турнира сборная Финляндии проиграла только один матч – команде Швеции на групповом этапе (2:3, Б). Канадцы уступили в двух играх – Швейцарии (3:6) и Дании (2:3).

В четвертьфинале Канада героически спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ). Финляндия в 1/4 финала одержала волевую победу над Словакией, отыгравшись с 0:2 (4:2).