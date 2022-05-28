США и Чехия сыграют в матче за третье место на чемпионате мира — 2022
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Только что в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определились второй финалист и участник матча за третье место на чемпионате мира по хоккею – 2022. В этой игре встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).
Ранее, в первом полуфинале, сборная США уступила хозяйке турнира Финляндии, хоть и открыла счёт в матче (3:4). Таким образом, в игре за бронзовые медали сыграют США и Чехия.
Эта встреча состоится завтра, 29 мая, на «Нокиа-Арене» в Тампере.
В четвертьфинале турнира американцы всухую обыграли сборную Швейцарии, которая стала единственной командой, не проигравшей на групповом этапе (3:0), Чехия уверенно выиграла у Германии со счётом 4:1.
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