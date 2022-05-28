Стало известно время начала финала ЧМ-2022 и матча за третье место
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29 мая состоятся заключительные матчи чемпионата мира – 2022 по хоккею. В этот день пройдут две встречи: матч за третье место и финал.
В игре за бронзовые медали, которая состоится в Тампере на «Нокиа-Арене» и начнётся в 14:20, сойдутся сборные США и Чехии.
В финальном матче, который состоится в 20:20 и пройдёт также на «Нокиа-Арене», встретятся хозяйка турнира Финляндия и Канада.
Напомним, в полуфинале финны переиграли сборную США со счётом 4:3, канадцы выиграли у чехов 6:1.
По ходу плей-офф Финляндия также победила сборную Словакии, отыгравшись с 0:2 (4:2), Канада за третий период отыграла отставание в три шайбы и переиграла Швецию в овертайме (4:3), США победили Швейцарию (3:0), а Чехия выиграла у Германии (4:1).
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