Чехия не выходит в финал чемпионатов мира по хоккею с 2010 года
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Несколько минут назад в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определились второй финалист и участник матча за третье место на чемпионате мира по хоккею – 2022. В этой игре встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился поражением чешской команды со счётом 1:6 (1:1, 0:3, 0:2).
Таким образом, Чехия не вышла в финал и сыграет в матче за третье место с командой США. Встреча состоится 29 мая в 14:20 мск.
Последний раз чешская команда принимала участие в матче за золотые медали чемпионата мира в 2010 году, когда в финале обыграла сборную России. Тот турнир проходил в Германии.
По ходу плей-офф Чехия обыграла немецкую сборную в четвертьфинале (4:1), но в полуфинале уступила Канаде.
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