Главный тренер сборной США — о поражении в полуфинале: четыре защитника — не оправдание

Главный тренер сборной США Дэвид Куинн прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира – 2022 (3:4).
«Четыре защитника – это не оправдание. Парни временами уставали, и в результате смены растягивались. Такое иногда бывает, и мы так сделали. Финляндия забила не много голов.
Смены пару раз растягивались, мы устали и не могли заблокировать центр. Это прискорбно, но мы сделали много хорошего», – цитирует Куинна Iltalehti.
В Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился полуфинальный матч, в котором хозяйка турнира Финляндия принимала сборную США. Встреча завершилась поражением сборной США со счётом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).
Этот полуфинал стал для США 11-м проигранным подряд.
Формат плей-офф на чемпионатах мира был введён в 1992 году, и с тех пор американцы 11 раз выступали в полуфиналах, но ни разу не выигрывали. В матчах за выход в финал США принимали участие в 1994, 1996, 2001, 2004, 2009, 2013, 2015, 2016, 2018, 2021 и 2022 годах.
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