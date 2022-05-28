Главный тренер сборной США — о поражении в полуфинале: четыре защитника — не оправдание

Главный тренер сборной США Дэвид Куинн прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира – 2022 (3:4).



«Четыре защитника – это не оправдание. Парни временами уставали, и в результате смены растягивались. Такое иногда бывает, и мы так сделали. Финляндия забила не много голов.



Смены пару раз растягивались, мы устали и не могли заблокировать центр. Это прискорбно, но мы сделали много хорошего», – цитирует Куинна Iltalehti.

В Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился полуфинальный матч, в котором хозяйка турнира Финляндия принимала сборную США. Встреча завершилась поражением сборной США со счётом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).



Этот полуфинал стал для США 11-м проигранным подряд.



Формат плей-офф на чемпионатах мира был введён в 1992 году, и с тех пор американцы 11 раз выступали в полуфиналах, но ни разу не выигрывали. В матчах за выход в финал США принимали участие в 1994, 1996, 2001, 2004, 2009, 2013, 2015, 2016, 2018, 2021 и 2022 годах.