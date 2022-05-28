В ИИХФ рассказали, в каком случае отстранение сборной России будет продлено на 2024 год

Первый вице-президент Международной федерации хоккея Петр Бржиза рассказал, в каком случае отстранение сборной России от турниров под эгидой ИИХФ может быть продлено на 2024 год.

«Мы решили, что сборные России и Беларуси не сыграют во всём сезоне-2022/2023. Мы проводим один конгресс ИИХФ в сентябре, а другой в мае. Это даёт нам немного возможностей для прогнозирования того, как будет развиваться ситуация. Если конфликт будет продолжаться так, как он продолжается сейчас, то через год мы можем принять точно такое же решение относительно следующего сезона», – цитирует Бржизу Hokej.cz.

Напомним, ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров ИИХФ на 2023 год. ЧМ-2023, который должен был пройти в России, состоится в Финляндии и Латвии.