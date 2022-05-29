Бржиза — о ситуации со сборной России: неудачное дело в суде может уничтожить всю ИИХФ

Первый вице-президент Международной федерации хоккея Петр Бржиза прокомментировал отстранение сборной России от турниров ИИХФ.

«Мы не представляем наши страны. Мы избираемся независимым конгрессом, который избирает нас в Совет ИИХФ для работы во благо хоккея. В совете собраны 13 человек. И в ходе процесса, который начался ещё в сентябре 2020 года, когда мы взяли на себя организацию чемпионата мира, который должен был состояться в Минске, нам также пришлось учиться. Та ситуация произошла впервые в истории столь крупного мирового турнира. И за ней последовали иски от Федерации хоккея Беларуси в отношении ИИХФ.

Поэтому все наши решения должны быть обоснованы таким образом, чтобы их невозможно было оспорить. На этом этапе мы подходим к тому моменту, почему процесс идёт медленнее. Я понимаю, что реальное восприятие ситуации требует более быстрого решения, но нам нужно его обосновать. Мы описываем все возможные факторы риска, развитие событий, и только на основе этого Совет ИИХФ принимает решение. В противном случае могло показаться, что мы хотим кого-то дискриминировать.

Мы очень решительно отреагировали на ситуацию уже через четыре дня после начала военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы объявили, что наше решение об отстранении сборных будет действовать до дальнейшего уведомления и что мы не исключаем следующего пакета санкций. Следующая встреча была посвящена чемпионату мира по хоккею 2023 года, и в то время мы уже работали над сбором документации и фактами, чтобы обосновать наше решение. Неудачное дело в суде может уничтожить всю ИИХФ», — цитирует Бржизу Hokej.cz.