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В ИИХФ объяснили, почему не хотят отправлять Россию в первый дивизион ЧМ после снятия бана

В ИИХФ объяснили, почему не хотят отправлять Россию в первый дивизион ЧМ после снятия бана
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Первый вице-президент Международной федерации хоккея Петр Бржиза объяснил, почему ИИХФ не хочет отправлять сборную России в первый дивизион после восстановления.

«Сборная России относится к элитной группе чемпионата мира. Если мы отправим её куда-нибудь в другое место, то просто обесценим турнир. И тогда мы столкнёмся с критикой в свой адрес за политику дискриминации. Во времена Холодной войны турниры бойкотировались странами по разным причинам. Но теперь устав Международной федерации хоккея защищает её каждого члена, и отстранение национальной федерации наступает только в том случае, когда наш устав начинает нарушаться местной федерацией. Если мы перейдём эту черту, тогда начнутся дискуссии на тему того, что одной или другой страны не должно быть в ИИХФ из-за политики», – цитирует Бржизу Hokej.cz.

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