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Дюбуа: единственная причина, по которой мы приехали на ЧМ-2022 — это попасть в финал

Дюбуа: единственная причина, по которой мы приехали на ЧМ-2022 — это попасть в финал
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Нападающий сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира.

«Единственная причина, по которой мы приехали сюда — это попасть на эту игру за золотую медаль и сделать всё возможное, чтобы выиграть её. Шаг 1 выполнен, мы сыграем в той игре, в которую хотели попасть, и теперь шаг 2 — подготовиться и получить золотую медаль», – цитирует Дюбуа официальный сайт Международной федерации хоккея.

В решающей встрече, которая состоится завтра, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене» и начнётся в 20:20 мск, сборная Канады сыграет с Финляндией.

Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале победила Чехию. Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).

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