Капитан сборной Канады прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира

Капитан сборной Канады Тома Шабо прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира.

«Сравняли счёт за 33 секунды до конца первого периода? Безусловно, это был важный гол. Такой гол всегда важен для любой команды, особенно от этого звена. Они очень хорошо играли на протяжении всего турнира и сыграли большую роль в нашем успехе», – цитирует Шабо официальный сайт Международной федерации хоккея.



Напомним, первый гол Канады забил Дилан Козенс с передачи Пьер-Люка Дюбуа. Оба хоккеиста вышли на матч в первом звене.



В решающей встрече, которая состоится завтра, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене» и начнётся в 20:20 мск, сборная Канады сыграет с Финляндией.



Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале победила Чехию. Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).