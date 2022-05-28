Пастрняк — о результативном удалении: думаю, Дюбуа сымитировал. Но это моя глупость и вина

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк прокомментировал удаление в матче с Канадой, которое привело ко второму голу канадцев.
«Дюбуа сильно толкнул меня локтем. Я просто взял клюшку, а он ростом два метра, и слегка ткнул его. А он упал, как… Я думаю, что он сымитировал это. Но моя глупость, моя вина», – цитирует Пастрняка журналист Роберт Рампа в «Твиттере».
Напомним, при счёте 1:1 Пастрняк толкнул Дюбуа за своими воротами, когда шайба была уже в другой зоне. Чех получил две минуты штрафа, однако вышел из штрафного бокса всего через 16 секунд, когда канадцы реализовали большинство.
Напомним, в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определился второй финалист чемпионата мира по хоккею – 2022. В этой игре встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).
- 28 мая 2022
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