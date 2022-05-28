Канадский форвард Комтуа: нашли способ вернуться в игру и не сдавались после этого

Нападающий сборной Канады Макс Комтуа прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира – 2022.

«Мы снова начали немного медленно, но нашли способ вернуться в игру и не сдавались после этого. Наше первое звено сейчас невероятно, наша игра в большинстве работает, мы также забили несколько важнейших голов с четвёртым звеном. Это общая командная работа, и нам нужно это, чтобы выиграть золотую медаль», – цитирует Комтуа официальный сайт Международной федерации хоккея.

В Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определился второй финалист чемпионата мира по хоккею – 2022. В этой игре встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).