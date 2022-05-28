Грейвз: мы приехали сюда, чтобы победить. Мы канадцы, хоккей у нас в крови

Защитник сборной Канады Райан Грейвз прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира – 2022.

«Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы гордимся нашим хоккеем. Мы канадцы, хоккей у нас в крови, поэтому я знаю, что все дома болеют за нас, чтобы мы получили золото. Для меня большая честь играть за свою страну, и именно поэтому мы приехали сюда», – цитирует Грейвза официальный сайт Международной федерации хоккея.

В Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определился второй финалист чемпионата мира по хоккею – 2022. В этой игре встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).



Этот финал станет третьим подряд не только для Канады, но и для Финляндии. Таким образом, канадцы и финны третий раз подряд сыграют в матче за золотые медали ЧМ.



В 2019 году финны стали победителями турнира, в 2020-м чемпионат мира был отменён, а в 2021-м выиграли канадцы, благодаря чему являются действующими чемпионами турнира.



Решающая встреча состоится завтра, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене» и начнётся в 20:20 мск.