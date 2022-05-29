Овечкин задействовал настоящего крокодила на празднике, посвящённом дню рождения сына

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин задействовал настоящего крокодила на празднике, посвящённом дню рождения его сына Ильи, сообщает «Газета.RU». 27 мая младшему сыну Овечкина исполнилось два года.



«День рождения Илюши Овечкина провели в стиле любимого героя именинника – Синего Трактора.



На площадке гостей и главного малыша ждали много сюрпризов: фудтрак с мороженым, интерактивные игры и игровые автоматы, весёлая анимация с любимыми героями, а также много подарков», — рассказали в агентстве, которое организовало вечеринку.



В одном из конкурсов Александру пришлось угадать, что находится в коробке, на ощупь. Там был маленький крокодил.



«Ааа, крокодильчик. Маленький крокодильчик», — сказал Овечкин, догадавшись, что в коробке.



Дети также трогали крокодильчика, но под присмотром взрослых.

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