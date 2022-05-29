Фокс повторил достижение Мессье 28-летней давности

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».



На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Рейнджерс».



Защитник хозяев Адам Фокс повторил достижение Марка Мессье 28-летней давности, став вторым игроком в истории «Рейнджерс», который набирает очки в семи домашних матчах плей-офф НХЛ кряду.



В этой игре Фокс отдал две результативные передачи. Всего на его счету в текущем плей-офф 16 (4+12) баллов.



На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины».



Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».