Шестёркин вошёл в историю Кубка Стэнли, став 5-м голкипером с двумя ассистами в матче

26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился впечатляющим статистическим достижением, отдав две голевые передачи в шестой игре полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (4:2 после 2-го периода, 2-3 в серии).

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Шестёркин стал лишь пятым голкипером за всю историю Кубка Стэнли, которому удалось отметиться двумя результативными передачами за матч. Ранее это удавалось Гранту Фюру (22 апреля 1991 г. за «Эдмонтон» в игре с «Лос-Анджелес Кингз»), Тому Баррассо (20 апреля 1993 г. за «Питтсбург» в игре с «Нью-Джерси»), Хосе Теодору (в апреле 2004 г. за «Монреаль» в игре с «Бостоном») и Пекка Ринне (15 апреля 2015 года за «Нэшвилл» в игре с «Чикаго»).

Напомним, в нынешнем плей-офф НХЛ Шестёркин проводит свой 13-й матч. В этих играх он отразил 92,4% бросков, пропуская в среднем 2,8 шайбы за матч.