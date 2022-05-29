Панарин отметился заброшенной шайбой в игре с «Каролиной», реализовав большинство

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился первым голом в текущей полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Каролиной Харикейнз».
На момент написания новости идёт 3-й период, «синерубашечники» ведут в счёте 5:2, уступая в серии – 2-3. Панарину удалось отличиться впервые в этой серии, ранее он забрасывал только в ворота «Питтсбург Пингвинз» в 1/4 финала Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Артемий реализовал большинство на 7-й минуте 3-го периода с передач Криса Крайдера и Райана Строума. Всего в нынешнем плей-офф НХЛ на его счету стало 10 (4+6) очков при показателе полезности «0». За карьеру в НХЛ Панарин совершил 570 (188+382) результативных действия в 509 матчах.
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