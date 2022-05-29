«Каролина» выиграла все матчи дома и проиграла все встречи в гостях в текущем плей-офф НХЛ

Завершился шестой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В проходящем плей-офф НХЛ «Каролина» выиграла все матчи на домашнем льду, при этом уступив во всех играх в гостях.
В первом раунде «ураганы» четыре раза обыграли «Бостон» на домашней арене (5:1, 5:2, 5:1, 3:2), но трижды уступили «мишкам» на их льду (2:4, 2:5, 2:5). Первые три встречи с «Рейнджерс» во втором раунде, которые прошли на домашней арене для «Каролины», «Харрикейнз» выиграли (2:1 ОТ, 2:0 и 3:1), а в следующих трёх гостевых встречах потерпели поражения (1:3, 1:4, 2:5).
Таким образом, «Каролина» сыграла в текущем розыгрыше плей-офф 13 матчей, одержала семь домашних побед и проиграла все шесть гостевых игр.
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