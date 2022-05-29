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Шестёркин – первый вратарь «Рейнджерс» с серией из шести домашних побед в одном плей-офф

Шестёркин – первый вратарь «Рейнджерс» с серией из шести домашних побед в одном плей-офф
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба с серией из шести домашних побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее вратари команды достигали лишь серии из пяти побед. Это были Майк Рихтер (в 1994 году), Стив Бейкер (1981), Эд Джакомин (1974) и Дэйв Керр (1940).

Сегодня, 29 мая, завершился шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Шестёркин отыграл весь матч и отразил 37 бросков. Этот матч и помог россиянину достичь серии из шести домашних побед в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.

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