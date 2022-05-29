Шестёркин: сегодня «Рейнджерс» нужно было обязательно побеждать, что мы и сделали

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 3-3). В этой встрече российский вратарь сделал 37 сейвов, отдал две результативные передачи и заработал две минуты штрафного времени.

«Сегодня была очень важная игра. Нужно было обязательно побеждать, что мы и сделали. Провели хороший матч, а что касается двух передач, то ребята сами всё сделали, можно сказать, что я просто оставлял им шайбу», — сказал Шестёркин на послематчевой пресс-конференции.

Российский вратарь установил новый клубный рекорд, превзойдя достижение Майка Рихтера (5 побед в 1994 году), Стива Бэйкера (5 побед в 1981 году), Эда Джакомина (5 побед в 1974 году) и Дэйва Керра (5 побед в 1940 году).