Шестёркин — о сейве на Ахо: предугадал, что он будет делать, и получил заряд уверенности

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 3-3) прокомментировал эпизод из первого периода, когда он отразил выход один на один в исполнении Себастьяна Ахо, а в ответной атаке отличился Тайлер Мотт.

«Сейв на Ахо, после которого мы открыли счёт? Получилось так, что я предугадал, что он будет делать. Получил небольшой заряд уверенности, и так вышло, что мы сразу забили гол. Всем это пошло на пользу, а я просто стараюсь делать свою работу. Когда-то получается, когда-то нет.

Наша игра в неравенствах? Все ребята очень хорошо выкладываются в меньшинстве, ложатся под шайбу, перехватывают передачи, за это им большое спасибо. Особенно большое спасибо за то, что выстояли во время меньшинства, когда я удалился. Была сумасшедшая отдача, будем продолжать в том же духе», — сказал Шестёркин на послематчевой пресс-конференции.