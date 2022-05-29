Галлан: Шестёркин показывает свой лучший хоккей. Для нас это не сюрприз

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». По ходу матча голкипер отдал две результативные передачи.
«Это он. Он показывает свой лучший хоккей, когда мы пропускаем пару хороших атак в первом периоде, и он делает это в течение всего года. Я немного нервничаю, но он входит в игру, концентрируется и делает для нас ключевые сейвы.
Для нас это не сюрприз. Но, к счастью для нас, он делает эти сейвы в ключевые моменты, что даёт нам преимущество 2:0 и большую уверенность после первого периода», – цитирует Галлана Sportsnet.
В этой встрече российский вратарь сделал 37 сейвов, отдал две результативные передачи и заработал две минуты штрафного времени за нарушение против нападающего гостей Сета Джарвиса.
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