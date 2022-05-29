Гранлунд: тренерский штаб Ялонена мог бы поработать в НХЛ

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд поделился мнением о выходе в финал домашнего чемпионата мира.

«Это самое замечательное, ты играешь у себя дома в этой ситуации, у тебя есть шанс побороться за золотую медаль, так что давайте просто подготовимся к этому и постараемся наслаждаться каждым моментом.



Прошло уже 11 лет с моей победы на чемпионате мира, но в этом году у нас есть шанс.



Приезд из НХЛ? Как только всё было улажено, я захотел приехать. Я хотел играть, это большая честь выступать за сборную Финляндии. Это маленький подарок, играть в этой майке – большая честь. Я рад, что приехал, это было весело.



Тренерский штаб? Они тренеры высшего класса. Мы наблюдали это в течение последних нескольких лет. Это четвёртый финал подряд.



Смогли бы они поработать в НХЛ? Не вижу причин, по которым они не могли бы этого сделать. Время покажет, что из этого выйдет, но я думаю, что в целом европейские тренеры могут многое привнести в НХЛ», – цитирует Гранлунда официальный сайт ИИХФ.