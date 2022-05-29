В Новосибирске предложили создать клуб ВХЛ, министр спорта подтвердил эту возможность

В Новосибирске обсудили возможность создать клуб Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает Министерство спорта Новосибирской области.



«ВХЛ – необходимая ступень для дальнейшего развития молодёжного хоккея. Речь о том, чтобы наши воспитанники на территории региона были заинтересованы, переходили на более высокую ступень мастерства. Думаю, что результат от нашей встречи будет.

Убеждён, что из того бюджета, из которого финансируется команда «Сибирь», спортивные мероприятия, создать клуб ВХЛ возможно. Да и министр спорта подтвердил, что такая возможность есть», – цитирует депутата Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко Министерство спорта Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске также выступает клуб КХЛ «Сибирь».