Один из фаворитов драфта-2022 Райт встретится с представителями «Канадиенс» и «Дэвилз»
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Один из фаворитов драфта НХЛ — 2022 Шейн Райт встретится с представителями «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает Sportsnet. «Монреаль» имеет первый выбор на ближайшем драфте, «Нью-Джерси» – второй.
По информации инсайдера Джеффа Марека, Райт впервые встретится с представителями «Канадиенс» в понедельник на преддрафтовых тестах. «Дэвилз» планируют провести с ним и ещё шестью-семью проспектами серию расширенных интервью на своих объектах после завершения тестов.
Напомним, 18-летний канадец в минувшем сезоне набрал 94 очка в 64 играх регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. Он забросил 32 шайбы и отдал 64 результативные передачи, выступая в составе «Кингстона». Также на его счету 11 игр плей-офф и 14 баллов (3+11).
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