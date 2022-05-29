Женщина-тренер, которой задали скандальный вопрос на ЧМ, может перейти в швейцарский клуб

29-летняя ассистентка главного тренера сборной Германии Джессика Кэмпбелл может войти в тренерский штаб швейцарского клуба «Клотен», сообщает Swisshockeynews. По информации источника, специалист ведёт переговоры с этой командой.



Джессика Кэмпбелл является помощником Тони Сёдерхольма в сборной Германии. В качестве игрока в составе сборной Канады она выигрывала золото и серебро молодёжных чемпионатов мира, становилась серебряным призёром взрослого ЧМ. Закончила карьеру два года назад, а в концовке этого сезона проходила стажировку в немецком «Нюрнберге». В клубе о ней отзывались как о настоящем профессионале.



На чемпионате мира Джессика привлекла всеобщее внимание прессы. Накануне она дала интервью журналистам разных стран, после которого разгорелся настоящий скандал. Всё из-за совершенно неуместного вопроса, заданного словацкой журналисткой.



«Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то вам нравится больше других?» — спросила репортёр RTVS Барбора Жачикова.



«Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать», — опешила Кэмпбелл. Когда ей повторили вопрос, она ответила: «Это моя работа, моя профессия. Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более», — отрезала она, а после интервью сообщила пресс-атташе сборной, что этот вопрос ей не понравился.