Ландеског: помню, как подростком в Швеции видел Хельма по телевизору. Приятно играть с ним

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оценил игру форварда Даррена Хельма. В шестом матче Хельм забил победный гол за шесть секунд до конца третьего периода, благодаря чему «Колорадо» выиграл серию.



«Никто другой не заслуживал этого так, как он. Вы говорите о его отношении к делу, но знайте: это парень, который приходит на каток с улыбкой на лице, ладит со всеми, подаёт пример.



Конечно же, он давно в лиге. Я помню, как ещё подростком в Швеции видел его по телевизору в тех финалах «Детройта» в 2008 и 2009 годах. Очень приятно играть с ним», – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Ландеског провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 59 очков (30+29). В плей-офф у него 11 баллов (6+5) в 10 встречах.