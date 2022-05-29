Автор сайта НХЛ — о Шестёркине: может, он ещё и гол забьёт в седьмой игре

Автор официального сайта НХЛ Дэн Розен прокомментировал игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». В этой встрече российский вратарь сделал 37 сейвов, отдал две результативные передачи и заработал две минуты штрафного времени за нарушение против нападающего гостей Сета Джарвиса.
«Ему нужно быть таким снова в седьмой игре. Может, он ещё и гол забьёт», – написал Розен в послематчевом отчёте на сайте НХЛ.
26-летний российский голкипер отметился впечатляющим статистическим достижением, отдав две голевые передачи в шестой игре полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (4:2 после 2-го периода, 2-3 в серии).
Шестёркин стал лишь пятым голкипером за всю историю Кубка Стэнли, кому удалось отметиться двумя результативными передачами за матч. Ранее это удавалось Гранту Фюру (22 апреля 1991 г. за «Эдмонтон» в игре с «Лос-Анджелес Кингз»), Тому Баррассо (20 апреля 1993 г. за «Питтсбург» в игре с «Нью-Джерси»), Жозе Теодору (в апреле 2004 г. за «Монреаль» в игре с «Бостоном») и Пекке Ринне (15 апреля 2015 г. за «Нэшвилл» в игре с «Чикаго»).
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