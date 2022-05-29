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Яркая реакция легенды «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста на сейв Игоря Шестёркина. Видео

Яркая реакция легенды «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста на сейв Игоря Шестёркина. Видео
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Появилось видео с реакцией легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста на один из сейвов российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

Лундквист ярко отреагировал на спасение, удивившись и немного отпраздновав это танцем.

Посмотреть видео можно в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Завершился шестой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Примечательно, что двумя голевыми передачами отметился вратарь хозяев — российский голкипер Игорь Шестёркин.

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