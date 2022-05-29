Яркая реакция легенды «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста на сейв Игоря Шестёркина. Видео

Появилось видео с реакцией легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста на один из сейвов российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».
Лундквист ярко отреагировал на спасение, удивившись и немного отпраздновав это танцем.
Посмотреть видео можно в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Завершился шестой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Примечательно, что двумя голевыми передачами отметился вратарь хозяев — российский голкипер Игорь Шестёркин.
- 29 мая 2022
-
17:21
-
17:00
-
16:35
-
16:11
-
15:59
-
15:42
-
15:04
-
14:32
-
14:06
-
13:32
-
12:48
-
12:10
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:48
-
09:22
-
08:45
-
08:27
-
07:18
-
07:15
-
06:49
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:18
-
06:09
-
06:03
-
05:47
-
05:27
-
05:16