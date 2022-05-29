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Сборная Чехии забросила восемь шайб США и выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею — 2022

Сборная Чехии забросила восемь шайб США и выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею — 2022
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Чехии. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1).

ЧМ-2022. За 3-е место
29 мая 2022, воскресенье. 15:20 МСК
Чехия
Окончен
8 : 4
США
0:1 Кульман (Майерс, Пик) – 09:33 (5x5)   0:2 Годетт (Болди, Тайнэн) – 12:14 (5x4)   1:2 Чернох (Флек, Странски) – 15:19 (5x5)   1:3 Кульман (Шмидт, Лафферти) – 19:47 (4x5)   2:3 Смейкал (Скленичка, Кундратек) – 32:12 (5x5)   3:3 Пастрняк (Гертл, Зогорна) – 40:51 (5x5)   4:3 Червенка (Крейчи) – 42:29 (5x5)   5:3 Пастрняк (Йордан, Гертл) – 43:37 (5x5)   6:3 Кемпф (Смейкал) – 54:42 (4x5)   7:3 Кемпф (Шимек) – 58:08 (en)   7:4 Бордело (Уотсон, Хэйден) – 58:41 (5x5)   8:4 Пастрняк (Гертл, Червенка) – 59:23 (5x4)

На 10-й минуте Карсон Кульман вывел американскую сборную вперёд. На 13-й минуте Адам Годетт реализовал большинство — 2:0. На 16-й минуте Иржи Чернох отыграл один гол. За 13 секунд до завершения первого периода Карсон Кульман оформил дубль, забросив в меньшинстве. На 33-й минуте Иржи Смейкал сократил отставание до минимума. На первой минуте третьего периода Давид Пастрняк сравнял счёт. Через полторы минуты Томаш Гертл с передачи Гинека Зогорны вывел чешскую сборную вперёд. Ещё через минуту Давид Пастрняк оформил дубль — 5:3. На 55-й минуте Давид Кемпф с передачи Иржи Смейкала забросил в меньшинстве. На 59-й минуте Давид Кемпф оформил дубль. Через 33 секунды Томас Бордело отыграл один гол. На 60-й минуте Давид Пастрняк оформил хет-трик.

Таким образом, сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира — 2022.

В финальной встрече встретятся Финляндия и Канада. Матч стартует в 20:20.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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