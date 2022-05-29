Сборная Чехии забросила восемь шайб США и выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею — 2022

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Чехии. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1).
На 10-й минуте Карсон Кульман вывел американскую сборную вперёд. На 13-й минуте Адам Годетт реализовал большинство — 2:0. На 16-й минуте Иржи Чернох отыграл один гол. За 13 секунд до завершения первого периода Карсон Кульман оформил дубль, забросив в меньшинстве. На 33-й минуте Иржи Смейкал сократил отставание до минимума. На первой минуте третьего периода Давид Пастрняк сравнял счёт. Через полторы минуты Томаш Гертл с передачи Гинека Зогорны вывел чешскую сборную вперёд. Ещё через минуту Давид Пастрняк оформил дубль — 5:3. На 55-й минуте Давид Кемпф с передачи Иржи Смейкала забросил в меньшинстве. На 59-й минуте Давид Кемпф оформил дубль. Через 33 секунды Томас Бордело отыграл один гол. На 60-й минуте Давид Пастрняк оформил хет-трик.
Таким образом, сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира — 2022.
В финальной встрече встретятся Финляндия и Канада. Матч стартует в 20:20.
- 29 мая 2022
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