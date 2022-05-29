Эмоции чешских игроков после завоевания первых медалей за 10 лет. Видео
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Сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2022. Игроки чешской команды ярко отпраздновали награды, ставшие первыми для сборной за последние 10 лет.
Видео радости чешских игроков можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Чехии. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1). Таким образом, сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира — 2022.
Напомним, во встрече с США Давид Пастрняк оформил хет-трик. Две шайбы забросил Давид Кемпф, ещё по одному голу забили Иржи Чернох, Иржи Смейкал и Томаш Гертл.
Новость по темеСборная Чехии выиграла первую медаль за 10 лет
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