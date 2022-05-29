«Даже ходил в церковь». Капитан сборной Чехии высказался о завоевании бронзы на ЧМ-2022

Капитан сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею — 2022, выигранную в матче с США. Чехи проигрывали 1:3, но смогли отыграться — 8:4.

«При каждом голе мы кричали по 20 секунд… Это лучший способ выплеснуть эмоции. Ты празднуешь всей командой, тебе нужно получать от этого удовольствие.



Несмотря на невзгоды, мы нашли силы, подняли голову и уверенно вышли в третьем периоде. Мы знали, что это были последние 20 минут сезона. Мы просто оставили всё там, Паста (Давид Пастрняк, форвард сборной Чехии. — Прим. «Чемпионата») забил рано. У нас был один момент, но потом нас было уже невозможно остановить.



Эмоции? Послушайте, я даже говорить не могу. Это было прекрасное чувство, такое не каждый год испытываешь. Это давит на тебя, стресса хватает почти на три недели. Так что сейчас мы испытываем огромное облегчение.



Перед чемпионатом целью была медаль. Хоть мы и говорим так, всегда понимаешь, что путь не будет лёгким. Оправиться от матча с Канадой было непросто, даже сегодня всё шло не так, как планировалось. Во время матчей плей-офф я даже ходил в церковь. Чувствовал, что это необходимо (улыбнулся).



Мы все знаем, сколько времени заняло завоевание этой медали. Я думаю, все в команде понимали это. Мы хотели дать понять, что не каждый год играешь за медаль.



Это был хороший турнир, когда он так завершается, это приятно. Я рад за всех ребят, без хорошей команды у вас никогда не будет успеха. Мы вместе уже довольно давно. Моя результативность? Это приятно, но сам ты ничего не выигрываешь. Всё дело в команде, а не в голах. Рад, что смог чем-то помочь.



Мы обязательно отпразднуем. После стольких лет без медали это нужно», — приводит слова Червенки Hokej.cz.