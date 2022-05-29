Форвард сборной Чехии — о бронзе: это был наш единственный шанс. Наша команда неописуема

Нападающий сборной Чехии Матей Блюмель прокомментировал бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею — 2022, выигранную в матче с США. Чехи проигрывали 1:3, но смогли отыграться — 8:4.
«Невероятно, как мы пообщались перед третьим периодом. Команда, которую мы создали, неописуема. Было трудно сохранять терпение, особенно в первом периоде при счёте 1:3, но мы знали, что это наш единственный шанс, и мы не хотели делать то, что у нас было с Канадой. Команда хорошо сыгралась, я очень доволен. Мы забираем бронзу домой!» — приводит слова Блюмеля iSport.cz.
Напомним, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Чехии. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1).
- 29 мая 2022
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