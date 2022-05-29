Флек: сборная Чехии играла за удивительную нацию, она осталась после грязного полуфинала
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Нападающий сборной Чехии Якуб Флек прокомментировал бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею — 2022, выигранную в матче с США. Чехи проигрывали 1:3, но смогли отыграться — 8:4.
«У нас собралась замечательная команда, семья. Мы играли за всю удивительную нацию, которая нас поддерживала, и даже после грязного полуфинала они не перестали нас поддерживать», — приводит слова Флека iSport.cz.
Напомним, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Чехии. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1). Таким образом, сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира — 2022.
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