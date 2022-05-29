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А. Юдин: праворукий Фёдоров — хорошее усиление для СКА

А. Юдин: праворукий Фёдоров — хорошее усиление для СКА
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Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился мнением о переходе Артёма Фёдорова в СКА.

«На рынке сейчас явный дефицит праворуких хоккеистов. Тем ценнее для клуба то, что Фёдоров перешёл в СКА, это хорошее усиление. Наверняка за ним охотились и другие клубы — это крепкий хоккеист верхних звеньев, который неплохо играет в большинстве, помогает обороне, обладает хорошим броском, играет на команду. Фёдоров был травмирован в течение большей части прошлого сезона, но, если выйдет на проектную мощность, вполне может набирать по 30-40 очков за сезон, как делал это в «Спартаке». Возможно, его поставят в тройку к Моисееву и Воробьёву, если Никита Гусев примет решение начать сезон в НХЛ — Фёдоров сейчас выглядит оптимальным вариантом, а дальше всё будет зависеть только от него», — сказал Юдин «Чемпионату».

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