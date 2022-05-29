Московское «Динамо» объявило о переходе олимпийского чемпиона Каблукова

Нападающий Илья Каблуков подписал однолетнее соглашение с московским «Динамо», сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.
34-летний форвард минувший сезон провёл в омском «Авангарде». Каблуков принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре результативных балла. В плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал одно очко за голевой пас.
За карьеру в КХЛ Каблуков успел поиграть за «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА и «Авангард». Кроме того, он является олимпийским чемпионом (2018).
Напомним, по итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф-2022, где во втором раунде уступили будущему чемпиону — московскому ЦСКА — в четырёх матчах.
Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе Ильи Каблукова в «Динамо».
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