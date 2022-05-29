Сборная Канады вышла вперёд в финальном матче чемпионата мира с Финляндией

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. К середине второго периода выигрывают канадцы со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте канадцы расчертили комбинацию, поперечная передача на левый круг вбрасывания открыла перед Диланом Козенсом ближний угол ворот, в который канадский нападающий броском с ходу и попал — 1:0.

Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).