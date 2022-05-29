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Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею — 2022, в овертайме одержав победу над Канадой

Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею — 2022, в овертайме одержав победу над Канадой
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

ЧМ-2022. Финал
29 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Канада
0:1 Козенс (Барзал, Сиверсон) – 24:00 (5x4)   1:1 Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен) – 44:13 (5x3)   2:1 Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен) – 45:57 (5x4)   3:1 Армиа (Ламмикко) – 54:04 (5x5)   3:2 Уайтклауд (Барзал, Андерсон) – 57:48 (6x5)   3:3 Комтуа (Барзал, Батерсон) – 58:36 (6x5)   4:3 Маннинен (Гранлунд, Хейсканен) – 66:42 (4x3)

На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел канадцев вперёд. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в ситуации «пять на три» и сравнял счёт. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперёд. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады. На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол. Через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счёт. Оба гола были забиты, когда канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.

Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).

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