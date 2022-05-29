Канадцы дважды заменили вратаря и отыгрались с 1:3 за две минуты в финале ЧМ с Финляндией

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. К концу третьего периода ничья — 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте канадцы сократили отставание до одного гола — 2:3. Мэтью Барзал от лицевой сделал пас в центр зоны, откуда Зак Уайтклауд нанёс беспрепятственный бросок — шайба залетела в дальний угол ворот.

Видео гола Уайтклауда можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На 59-й минуте Барзал вновь сделал пас от лицевой, а Макс Комтуа броском с пятака направил шайбу в ворота над плечом вратаря — 3:3.

Шайбу Комтуа также можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).