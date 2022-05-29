Финляндия стала первой за 16 лет сборной, выигравшей за год чемпионат мира и Олимпиаду

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

Благодаря этому успеху финская команда стала первой с 2006 года сборной, за один год выигравшей и чемпионат мира, и Олимпийские игры. 16 лет назад подобное достижение покорилось шведам. В финале ЧМ они обыграли Чехию (4:0), а в финале ОИ-2006 — Финляндию (3:2).

Отметим, что в финале Олимпийских игр — 2022 в Пекине финны обыграли сборную России со счётом 2:1.

Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).