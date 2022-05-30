Экс-форвард СКА Червенка стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, Пастрняк — лучшим снайпером

В Финляндии завершился чемпионат мира по хоккею — 2022. По его итогам стали известны лучшие бомбардир, ассистент и снайпер турнира.

36-летний капитан сборной Чехии Роман Червенка — лучший бомбардир. Бывший нападающий СКА и «Авангарда» набрал 17 (5+12) очков в 10 матчах турнира. Кроме того, Червенка с 12 результативными передачами стал лучшим ассистентом.

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал лучшим снайпером чемпионата мира. В семи встречах он забросил семь шайб. Столько же на счету канадских нападающих Пьер-Люка Дюбуа и Дилана Козенса, однако им на это потребовалось 10 матчей.

Напомним, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.