Россия сохранила третье место в рейтинге ИИХФ по окончании ЧМ-2022

С окончанием чемпионата мира по хоккею – 2022, который принимали Тампере и Хельсинки (Финляндия), стал известен обновлённый рейтинг национальных сборных по версии ИИХФ.
|Место
|Сборная
|Очки
|Изменение позиции
|1
|Финляндия
|4130
|0
|2
|Канада
|3990
|0
|3
|Россия
|3935
|0
|4
|США
|3775
|0
|5
|Швеция
|3675
|0
|6
|Чехия
|3650
|+1
|7
|Швейцария
|3590
|-1
|8
|Словакия
|3590
|0
|9
|Германия
|3555
|0
|10
|Дания
|3335
|0
|...
|...
|...
|....
|14
|Беларусь
|2965
|0
|15
|Австрия
|2900
|+2
|16
|Казахстан
|2885
|-1
Пятёрка лучших команд осталась в том же порядке, что и после Олимпиады. За Финляндией следуют Канада, Россия, Соединённые Штаты и Швеция. Бронзовый призёр ЧМ-2022 Чехия обогнала Швейцарию и заняла шестое место. Словакия, Германия и Дания замыкают топ-10 в том же порядке, что и три месяца назад, за ними следуют Латвия, Норвегия, Франция и Беларусь.
Австрия сделала самый большой шаг в топ-20, поднявшись на две строчки – с 17-го на 15-е место, обойдя Казахстан и Италию. Великобритания, Словения и Венгрия замыкают топ-20.
В настоящее время рейтинг включает рекордное число 56 стран, которые участвовали в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ за последние годы.
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Рейтинг учитывает результаты чемпионатов мира и Олимпийских игр за последние четыре года. Команды, которые не смогли принять участие в этом году, получили очки в соответствии со спортивным регламентом. Следующее обновление рейтинга пройдёт после женского ЧМ-2022.
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