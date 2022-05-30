Россия сохранила третье место в рейтинге ИИХФ по окончании ЧМ-2022

С окончанием чемпионата мира по хоккею – 2022, который принимали Тампере и Хельсинки (Финляндия), стал известен обновлённый рейтинг национальных сборных по версии ИИХФ.

Место Сборная Очки Изменение позиции 1 Финляндия 4130 0 2 Канада 3990 0 3 Россия 3935 0 4 США 3775 0 5 Швеция 3675 0 6 Чехия 3650 +1 7 Швейцария 3590 -1 8 Словакия 3590 0 9 Германия 3555 0 10 Дания 3335 0 ... ... ... .... 14 Беларусь 2965 0 15 Австрия 2900 +2 16 Казахстан 2885 -1

Пятёрка лучших команд осталась в том же порядке, что и после Олимпиады. За Финляндией следуют Канада, Россия, Соединённые Штаты и Швеция. Бронзовый призёр ЧМ-2022 Чехия обогнала Швейцарию и заняла шестое место. Словакия, Германия и Дания замыкают топ-10 в том же порядке, что и три месяца назад, за ними следуют Латвия, Норвегия, Франция и Беларусь.

Австрия сделала самый большой шаг в топ-20, поднявшись на две строчки – с 17-го на 15-е место, обойдя Казахстан и Италию. Великобритания, Словения и Венгрия замыкают топ-20.

В настоящее время рейтинг включает рекордное число 56 стран, которые участвовали в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ за последние годы.

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Рейтинг учитывает результаты чемпионатов мира и Олимпийских игр за последние четыре года. Команды, которые не смогли принять участие в этом году, получили очки в соответствии со спортивным регламентом. Следующее обновление рейтинга пройдёт после женского ЧМ-2022.