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Россия сохранила третье место в рейтинге ИИХФ по окончании ЧМ-2022

Россия сохранила третье место в рейтинге ИИХФ по окончании ЧМ-2022
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С окончанием чемпионата мира по хоккею – 2022, который принимали Тампере и Хельсинки (Финляндия), стал известен обновлённый рейтинг национальных сборных по версии ИИХФ.

МестоСборнаяОчкиИзменение позиции
1Финляндия41300
2Канада39900
3Россия39350
4США37750
5Швеция36750
6Чехия3650+1
7Швейцария3590-1
8Словакия35900
9Германия35550
10Дания33350
.............
14Беларусь29650
15Австрия2900+2
16Казахстан2885-1

Пятёрка лучших команд осталась в том же порядке, что и после Олимпиады. За Финляндией следуют Канада, Россия, Соединённые Штаты и Швеция. Бронзовый призёр ЧМ-2022 Чехия обогнала Швейцарию и заняла шестое место. Словакия, Германия и Дания замыкают топ-10 в том же порядке, что и три месяца назад, за ними следуют Латвия, Норвегия, Франция и Беларусь.

Австрия сделала самый большой шаг в топ-20, поднявшись на две строчки – с 17-го на 15-е место, обойдя Казахстан и Италию. Великобритания, Словения и Венгрия замыкают топ-20.

В настоящее время рейтинг включает рекордное число 56 стран, которые участвовали в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ за последние годы.

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Рейтинг учитывает результаты чемпионатов мира и Олимпийских игр за последние четыре года. Команды, которые не смогли принять участие в этом году, получили очки в соответствии со спортивным регламентом. Следующее обновление рейтинга пройдёт после женского ЧМ-2022.

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