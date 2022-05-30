Капитан сборной Канады прокомментировал своё результативное удаление в овертайме финала ЧМ

Капитан сборной Канады Тома Шабо прокомментировал своё удаление, полученное в финальном матче чемпионата мира со сборной Финляндии. Финны реализовали большинство и выиграли турнир.
«Думаю, довольно очевидно, что соперник бросился сам, но в конце концов моя клюшка была там, и я поставил себя в эту позицию. Это хоккейный момент, всё происходит быстро. Но я думаю, что все могут согласиться с тем, что это был небольшой нырок», – цитирует Шабо TSN.
На седьмой минуте овертайма Микаэль Гранлунд выполнил поперечный перевод на правый круг вбрасывания, откуда Маннинен нанёс прицельный бросок в ближний угол ворот — 4:3.
В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.
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